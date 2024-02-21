Москва, 21 февраля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Члены Совета Федерации в ходе пленарного заседания одобрили закон, который позволит россиянам устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу потребительских кредитов или займов. Он вступит в силу 1 марта 2025 года.

Николай Гынгазов/ТАСС

Документ разработали для защиты жителей страны от мошенников, которые могут попытаться оформить заем дистанционно без согласия настоящего клиента банка либо же получив его обманом. Чтобы исключить подобные ситуации, граждане смогут установить запрет на выдачу им потребительских кредитов или займов, а также снять его.

Согласно тексту документа, право на установление запрета по кредитованию не будет распространяться на ипотеку, заем для покупки автомобиля, а также на образовательные кредиты с господдержкой.

Заявку для установления или снятия запрета можно будет подать любое количество раз. Их будут принимать во всех квалифицированных бюро кредитных историй (КБКИ) через многофункциональный центр (МФЦ) независимо от места жительства или пребывания либо через единый портал госуслуг.

Обязательным условием для подачи заявки на самозапрет кредитования станет использование идентификационного номера налогоплательщика. ИНН нужно указать в поданном заявлении наряду с другими сведениями, которые будут использоваться КБКИ для проверки его соответствия сведениям из госинформсистемы Федеральной налоговой службы.

Официально запрет начнёт действовать на следующий день после включения информации о нём в кредитную историю, снятие запрета произойдёт на второй день после включения информации о нём в кредитную историю, говорится в документе принятого закона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что одной из приоритетных задач на 2024 год для ЦБ стала борьба с кредитным мошенничеством. Согласно статистике, которую она привела, каждый четвёртый рубль, похищенный из банка, — это заёмные средства.

Набиуллина добавила, что в 2023 году злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году, и украсть 15,8 млрд рублей. При этом российские банки за этот период времени смогли предотвратить мошеннические хищения почти на 6 трлн рублей.