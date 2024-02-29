Москва, 29 февраля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Ветераны и участники СВО, которые захотят воспользоваться кадровой программой «Время героев», станут настоящим костяком, опорой общества. Об этом заявил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России, директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя слова президента России Владимира Путина о запуске этой программы.

Гавриил Григоров/ТАСС

Президент 29 февраля в послании Федеральному собранию сообщил о запуске кадровой программы для ветеранов и участников СВО. По мнению политолога, анонс запуска этой программы стал одной из самых «ударных» частей послания президента России.

Как отметил Данилин, глава государства чётко отрецензировал тех людей, которые называют себя элитой, на самом деле таковой не являясь. Это как хищники, которые в 90-х годах завладели государственной собственностью и теперь кичатся этим своим богатством, уточнил эксперт.

Он напомнил слова Путина о том, что настоящие лидеры — это те люди, которые решают задачи по обеспечению суверенитета России в зоне спецоперации, рискуют своей жизнью. Для таких людей и запускается программа «Время героев». Это программа кадрового резерва по аналогии с программами губернаторской школы и программой «Лидеры России».

Очевидно, что данная программа будет нацелена на то, чтобы дать возможность людям, которые показали себя с лучшей стороны, которые рисковали жизнью ради России, занять достойное место в обществе — в истинной элите. Не зря глава государства отметил, что для них будут выделены наставники из руководства правительства, администрации президента, губернаторского корпуса, отметил эксперт.

«Это действительно шанс, возможность. Для кого-то откроются серьёзные кадровые перспективы. Люди, которые захотят воспользоваться этой программой, а таких будет достаточно много, станут настоящим костяком, опорой общества и той самой «солью земли», на которой держится наше государство», — заявил Данилин.

В свою очередь зампредседателя Госдумы Пётр Толстой указал, что послание президента по сути обозначило изменение ценностных ориентиров. Элита, по словам Путина, это не те, кто «набил карманы» в 90-х, а те, кто в переломный момент защитил страну. Именно таким людям можно и нужно доверить Россию.

«Будущее страны не за богатыми, успешными или знаменитыми. А за теми, кто живет по совести и готов отдать за Родину жизнь. Это очень важно, поскольку ставит точку в попытках реализовать в России либеральный проект. Россия движется в будущее своим путём, с опорой на современные технологии, на свой народ, его историю и традиции. И никто не сможет ей помешать», — подчеркнул он.

В свою очередь, сенатор Херсонской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич отметил, что послание президента является фундаментом, на котором будет выстраиваться сильная, независимая, самодостаточная и развитая Россия.

Он подчеркнул, что его переполняет чувство гордости за Россию, за это историческое время и за то, что нет сегодня в мире другой такой страны, где народ и его президент были бы столь едины в мыслях и действиях.

Сенатор также отметил, что темы, затронутые Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, ещё раз доказывают, насколько тонко и глубоко российский лидер знает и чувствует Россию и всех её жителей. Независимо от возраста, социального статуса или сферы деятельности, каждый услышал в речи главы государства что-то важное для себя, для своей семьи. Были определены серьезнейшие общегосударственные задачи, ключевые темы развития России, отметил эксперт.

Кастюкевич напомнил слова российского лидера о том, что никому не будет позволено вмешиваться во внутренние дела страны.

«За внешнеполитическим курсом России не сложно увидеть главную деталь — мы не стремимся завоевать кого бы то ни было, подчинить себе и своим правилам, как это делают США и Евросоюз. Россия самодостаточна, но всегда выступает и будет выступать в защиту своих граждан, где бы они не находились», — заявил Кастюкевич.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что ветераны СВО должны выходить на ведущие позиции в обществе, системе образования, госкомпаниях, бизнесе и системе государственного управления в России, возглавлять регионы и предприятия.

Он отметил, что постоянно встречается с участниками спецоперации, как кадровыми военными, так и добровольцами, и подчеркнул, что эти люди вызывают гордость.

Участников СВО глава государства назвал подлинными патриотами, которые не кичатся своими успехами и не произносят громкие лозунги, но в переломные для страны моменты берут ответственность на себя, поскольку живут судьбой страны. Им в будущем можно доверить Россию, подчеркнул президент.

Именно эти люди являются подлинной элитой России, сказал Владимир Путин. Слово «элита» в последние годы было дискредитировано, поскольку так именовали себя те, кто полагал себя кастой с особыми правами и привилегиями, отметил президент.