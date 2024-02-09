Абу-Даби, 9 февраля, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Команда московского футбольного клуба «Спартак» со счётом 5:0 разгромила ФК «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась 9 февраля в Абу-Даби.

Александр Ступников / РИА Новости

Михаил Игнатов дважды отличился на поле, забив голы на третьей и 29-й минутах. Также ворота противника поразили Кристофер Мартинс (54-я минута), Антон Зиньковский (84-я) и Манфред Угальде (87-я).

При этом для Угальде, перешедшего в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в конце января, это был первый гол, забитый за красно-белых.

Следующий матч Зимнего кубка РПЛ состоит 11 февраля. Казахстанскому «Кайрату» предстоит сыграть с «Ростовом». На 14 февраля назначили встречу «Спартака» с «Кайратом». Это будет заключительная игра.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля «Спартак» в матче Зимнего кубка РПЛ уступил «Ростову» со счётом 3:0. Пока ростовская команда занимает первое место в турнирной таблице, у неё после двух игр шесть очков, у красно-белых — три.

«Шабаб Аль-Ахли» провёл три игры и набрал три очка. У «Кайрата» одна игра, очков за победы нет.