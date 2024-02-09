Москва, 9 февраля, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль не хочет прихода в команду опорного полузащитника, на котором настаивает спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал. Об этом 9 февраля сообщил портал Metaratings.ru.

Алексей Филиппов/РИА Новости Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль

По его информации, главный тренер «Спартака» видит игру команды иначе и уверен, что в нынешней схеме «красно-белых» не нужен опорный полузащитник. В свою очередь, спортивный директор попытался его убедить в том, что это необходимо.

Московский клуб по итогам 18 туров в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги набрал 30 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице. В 19-м туре «красно-белые» 2 марта сыграют на выезде с санкт-петербургским «Зенитом».

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля «Спартак» проиграл команде «Ростов» в матче второго тура Зимнего кубка РПЛ со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби.

«Спартак» 2 февраля переиграл другой московский клуб — «Торпедо» — в товарищеском матче со счётом 3:2. Встреча состоялась в ОЭА, где обе команды проводят зимние сборы.