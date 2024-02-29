Берлин, 29 февраля, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Депутаты бундестага обвинили главу минобороны Германии Бориса Писториуса в замалчивании инцидента с ошибочным обстрелом немецкого фрегата американским БПЛА в Красном море. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

globallookpress.com Глава минобороны Германии Борис Писториус

«Эксперты по обороне в Бундестаге считают, что они не были проинформированы должным образом. Они сообщают о сокрытии информации», — говорится в публикации.

Как отметили авторы статьи, военное ведомство Германии, несмотря на публикацию доклада о сбитии двух дроном, не указало в нём об инциденте с американским беспилотником.

По словам депутата от партии христианских демократов (ХДС) Инго Гедехенса, минобороны Германии только объявляет о хороших новостях «сразу же», однако казусы, подобные инциденту в Красном море, замалчиваются.

«Каждый лишний выстрел является проблемой и оказывает непосредственное влияние на дальнейшую оперативную способность нашего фрегата. Тем более безумно, что минобороны решило не информировать депутатов. Недопустимо получать такую информацию из газеты», — заявил Гедехенс.

Кроме того, главу оборонного ведомства Германии раскритиковал представитель фракции ХДС/ХСС Флориан Хан.

«Немедленно объявляют (в минобороны Германии. — Прим. ред.) ободряющие новости, но когда случаются неудачи, всё должно быть скрыто. Такая информационная политика ведомства Бориса Писториуса — это надругательство над парламентом», — подчеркнул Хан.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее немецкое информагентство DPA сообщило, что фрегат ВМС Германии Hessen во время атаки йеменских хуситов в Красном море по ошибке пытался сбить беспилотник союзников.

Вместе с тем отмечалось, что Hessen поразил два атаковавших его дрона и одновременно едва не сбил беспилотник союзных сил.

Это было первое боевое применение ВМС ФРГ в ходе операции Aspides («Щиты»), которую Германия расценивает как «самую опасную миссию последних десятилетий», сказано в материале.