Берлин, 28 февраля, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Фрегат ВМС Германии Hessen во время атаки йеменских хуситов в Красном море по ошибке пытался сбить беспилотник союзников, сообщает немецкое информагентство DPA.

Sina Schuldt /dpa/ Global Look Press

Сообщается, что Hessen поразил два атаковавших его дрона и одновременно едва не сбил беспилотник союзных сил.

Это было первое боевое применение ВМС ФРГ в ходе операции Aspides («Щиты»), которую Германия расценивает как «самую опасную миссию последних десятилетий», сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, решение о начале операции Aspides на фоне атак йеменских хуситов было опубликовано 12 февраля в Официальном журнале ЕС. Предполагается, что операция пройдёт в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах.

В ЕС уточняли, что операция Aspides по обеспечению безопасности судоходства в Красном море будет запущена сроком на один год. Участвовать в операции будут корабли, добровольно предоставленные странами ЕС. Сделать это уже согласились Германия и Бельгия.

22 февраля ранее лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил, что за 20 недель с начала военных операций этой организации в Красном и Аравийском морях группировка совершила атаки на 48 морских судов. Он предупредил, что хуситы будут наращивать количество атак.