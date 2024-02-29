Москва, 29 февраля, 2024, 20:13 — ИА Регнум. В России начнётся новый этап развития института семьи после запуска национального проекта «Семья». Такое мнение 29 февраля корреспонденту ИА Регнум высказал управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Фирдус Алиев.

Иван Шилов ИА Регнум

В своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья».

Меры поддержки семей были распределены по всему тексту послания президента России, отметил Алиев.

Так, анонсированный главой государства новый национальный проект является логическим продолжением всех мер поддержки семей, которые на протяжении многих лет реализуются в России. Сюда входят материнский капитал, семейная ипотека, разнообразные меры в системе здравоохранения, включая программы репродуктивного здоровья и создание перинатальных центров, уточнил эксперт.

По его словам, национальный проект «Семья» во многом будет продолжать указанные меры поддержки. Можно также говорить и о каком-то новом этапе развития в этой сфере, уточнил Алиев.

Запуская этот проект, российский лидер подчеркнул, что, помимо социальных мер поддержки, необходимо сделать многое для развития института семьи как прочной основы российского общества, добавил он.

Эксперт отметил важность поручения Путина о выделении до 2030 года 75 млрд рублей регионам с уровнем рождаемости ниже среднероссийского для наращивания ими своих программ поддержки семей.

По его мнению, эти регионы в первую очередь направят средства на строительство жилья, медицинских учреждений и развитие программ репродуктивного здоровья.

Президент также объявил об увеличении налогового вычета на второго ребёнка до 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребёнка — до 6000 рублей. Это является полезной мерой поддержки, особенно для многодетных детей, указал эксперт. При этом Алиев призвал рассматривать эти меры поддержки семей в комплексе, так как они работают в совокупности и являются значительной помощью для семей с невысоким доходом, отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что наличие собственного жилья является ключевым фактором для семей. Поэтому продление действия программы семейной ипотеки до 2030 года важно для улучшения демографической ситуации в стране.

Как передавало ИА Регнум, целью нацпроекта «Семья» будет повышение качества жизни семей с детьми и поддержка рождаемости.

Глава Минтруда Андрей Котяков заявил, что к формированию нацпроекта «Семья» будет привлечено родительское сообщество России.