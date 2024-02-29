Москва, 29 февраля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. К формированию нацпроекта «Семья», анонсированного 29 февраля президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, будет привлечено родительское сообщество России. Об этом заявил глава Минтруда Андрей Котяков.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«В ходе послания уже была озвучена часть мероприятий, которые войдут в состав нового национального проекта, — продление программы материнского капитала, продление выплаты на третьего ребенка, семейная ипотека. Этот год указом президента объявлен Годом семьи. В ходе мероприятий Года семьи совместно с родительским сообществом будем вырабатывать и другие решения, которые станут каркасом нового национального проекта», — отметил Котяков.

Как передавало ИА Регнум, Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что в России запустят новый национальный проект «Семья».

Целью нацпроекта будет повышение качества жизни семей с детьми и поддержка рождаемости, сказал президент.

Власти регионов в дополнение к федеральным программам реализуют и собственные, напомнил президент. Он призвал дополнительно помочь тем субъектам Федерации, где уровень рождаемости в настоящее время ниже среднероссийского. До конца 2030 года в такие регионы будет направлено 75 млрд рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать с 2025 года.

В России в 2023 году было построено 110 млн кв. м жилья, что в полтора раза больше рекордных показателей СССР 1987 года, отметил глава государства. За последние шесть лет миллионы российских семей улучшили свои жилищные условия, в том числе благодаря программе семейной ипотеки, заявил Путин.

У граждан России должно быть больше средств на решение насущных проблем, отметил также президент. Он анонсировал увеличение налогового вычета на второго ребёнка до 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребёнка — до 6000 рублей.

Президент в ходе оглашения послания Федеральному собранию анонсировал и ряд других мер поддержки семей. В частности, он сообщил о продлении действия программы семейной ипотеки до 2030 года. Также будет продлена выплата на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка.

Глава государства назвал острой проблемой бедность многодетных семей и отметил, что власти будут решать этот вопрос. Кроме того, президент поставил задачу добиться в ближайшие шесть лет устойчивого роста рождаемости в России.