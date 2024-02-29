Москва, 29 февраля, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Главный тренер юниорской сборной России Александр Титов отстранён от тренерской деятельности на полгода, а три хоккеиста команды дисквалифицированы на три матча каждый за инцидент на Кубке будущего в Минске, сообщила 29 февраля пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) на своём сайте.

Александр Демьянчук/ТАСС

В ФХР уточнили, что на три матча сборных дисквалифицированы хоккеисты команды не старше 18 лет вратарь Пётр Андреянов, форварды Егор Сурин и Вадим Дудоров.

Помимо этого, говорится в релизе, указанным хоккеистам установлен испытательный срок длительностью шесть месяцев. В случае повторного нарушения в течение этого срока, к перечисленным игрокам последуют более строгие санкции.

Как передавало ИА Регнум, хоккеисты юниорской сборной России 11 февраля оказались недовольны судейством матча «Кубка Будущего — 2024». Спортсмены решили показательно не брать призы из рук экс-председателя Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова. Российская сборная проигрывала 0:3, потом выигрывала 5:3, и в овертайме проиграла 5:6. При решающем голе команды Белоруссии судьи не удовлетворили просьбу о просмотре эпизода на видео из-за возможной помехи голкиперу.

Басков назвал решение юниорской сборной России недопустимым. Федерация хоккея России также подчеркнула, что не приветствует поведение игроков.

Позднее хоккеисты юниорской сборной РФ извинились за отказ от наград. Они объяснили, что их поступок был обусловлен эмоциональным состоянием из-за судейского решения, которое они сочли неоднозначным. Игроки подчеркнули, что с уважением отнеслись к белорусской команде и до конца приняли участие в церемонии, а также пожали им руки.