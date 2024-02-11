Минск, 11 февраля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Экс-председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков назвал недопустимым решение юношеской сборной России U18 отказаться от наград «Кубка Будущего — 2024».

Фото: Пресс-служба ФХР

«Такое отношение к нашим хоккеистам и болельщикам со стороны ещё только начинающих свой путь в большой спорт пацанов просто недопустимо», — заявил Басков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Хоккеисты юниорской сборной России 11 февраля оказались недовольны судейством матча «Кубка Будущего — 2024». Спортсмены решили показательно не брать призы из рук Баскова. Российская сборная проигрывала 0:3, потом выигрывала 5:3, и в овертайме проиграла 5:6. При решающем голе команды Белоруссии судьи не удовлетворили просьбу о просмотре эпизода на видео из-за возможной помехи голкиперу.

В 2021 году Международная федерация хоккея на льду дисквалифицировала Баскова на 5 лет. По результатам десятимесячного расследования федерация установила, что Басков дискриминировал атлетов. После этого он подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников отказался участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, поскольку не согласен с условиями участия в так называемом нейтральном статусе.

В конце января Олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и мира фигуристка Виктория Синицина эмоционально и нецензурно высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) лишить сборную России золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине.