Москва, 12 февраля, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Федерация хоккея России (ФХР) не приветствует поведение игроков юниорской сборной России, отказавшихся от наград на Кубке будущего в Минске. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба организации.

Григорий Соколов/РИА Новости

«Федерация хоккея России выражает озабоченность эпизодом, случившимся после матча молодёжной команды Белоруссии и юниорской сборной России на Кубке будущего в Минске, а также заявляет, что не приветствует поведение хоккеистов юниорской сборной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФХР изучает все обстоятельства, которые привели к недоразумению, связанному с решением хоккеистов юниорской сборной оставить на льду награды.

В организации подчеркнули, что все остальные процедуры на послематчевой церемонии были соблюдены российской командой: послематчевое рукопожатие и прослушивание гимна Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, хоккеисты юниорской сборной России 11 февраля оказались недовольны судейством матча «Кубка Будущего — 2024». Спортсмены решили показательно не брать призы из рук экс-председателя Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова. Российская сборная проигрывала 0:3, потом выигрывала 5:3, и в овертайме проиграла 5:6. При решающем голе команды Белоруссии судьи не удовлетворили просьбу о просмотре эпизода на видео из-за возможной помехи голкиперу.

Позже Басков назвал недопустимым решение юниорской сборной России U-18 отказаться от наград «Кубка Будущего — 2024».

Позднее хоккеисты юниорской сборной РФ извинились за отказ от наград. В заявлении игроков российской сборной Егора Сурина, Вадима Дудорова и Петра Андреянова указывается, что их поступок был обусловлен эмоциональным состоянием из-за судейского решения, которое они сочли неоднозначным. Игроки подчеркнули, что с уважением отнеслись к белорусской команде и до конца приняли участие в церемонии, а также пожали им руки.