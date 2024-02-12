Москва, 12 февраля, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Хоккеисты юниорской сборной РФ извинились за отказ от индивидуальных наград по итогам матча «Кубка Будущего — 2024» в Минске. Об этом говорится в совместном заявлении игроков, которое приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

ФХР Хоккеисты сборной России

«Мы, игроки юниорской сборной России, ценим возможность играть на международном уровне против сборных Белоруссии и Республики Казахстан, а также те условия, которые Федерация хоккея Белоруссии каждый раз создаёт для нашей команды в Минске. Мы сожалеем, если наши действия с наградами на церемонии по окончании матча против сборной Белоруссии на турнире «Кубок будущего» могли быть расценены как неуважительные», — сказано заявлении.

В заявлении игроков российской сборной Егора Сурина, Вадима Дудорова и Петра Андреянова указывается, что их поступок был обусловлен эмоциональным состоянием из-за судейского решения, которое они сочли неоднозначным. Игроки подчеркнули, что с уважением отнеслись к белорусской команде и до конца приняли участие в церемонии, а также пожали им руки.

«Мы уверены, что впереди у наших сборных немало ярких и запоминающихся матчей, которые помогут развитию нашего вида спорта в обеих странах», — заключили игроки российской сборной.

Как передавало ИА Регнум, хоккеисты юниорской сборной России 11 февраля оказались недовольны судейством матча «Кубка Будущего — 2024». Спортсмены решили показательно не брать призы из рук экс-председателя Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Баскова. Российская сборная проигрывала 0:3, потом выигрывала 5:3, и в овертайме проиграла 5:6. При решающем голе команды Белоруссии судьи не удовлетворили просьбу о просмотре эпизода на видео из-за возможной помехи голкиперу.

Позже сам Басков назвал недопустимым решение юношеской сборной России U18 отказаться от наград «Кубка Будущего — 2024».