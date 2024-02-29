Лондон, 29 февраля, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Мировые СМИ отреагировали на предостережение президента России Владимира Путина об отправке западных войск на Украину, которое он озвучил в своём послании к Федеральному собранию 29 февраля. Многие читатели изданий согласились с российским лидером и указали на неразумность подобной идеи.

Гавриил Григоров/ТАСС Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию

Так, британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью с заголовком «Путин прямо угрожает Западу ядерным оружием, обвиняя НАТО и США в «готовности нанести удар» по России в своём ежегодном обращении к нации и предупредил о «разрушении цивилизации».

В статье авторы попытались резюмировать слова российского лидера в отношении роли Запада в украинском конфликте. Однако читатели издания тут же отметили, что Путин не угрожал «ядерными ударами», а предупредил о серьёзных последствиях втягивания западных войск в конфликт на Украине.

«Ложь и ещё раз ложь пропагандистской машины (главы киевского режима Владимира. — Прим. ред.) Зеленского. Потому что Путин этого не говорил», — отреагировала на заголовок пользователь с ником Diana218 из США.

При этом некоторые пользовали задались вопросом о целесообразности участия западных стран в конфликте на Украине.

«Зачем мы вообще вмешиваемся на Украину? Чтобы поддержать американцев? Те же самые американцы, которые взорвали основные поставки газа (по Северным потокам. — Прим. ред.) в Европу, чтобы вместо этого заставить нас покупать их газ», — задался вопросом пользователь с ником Judge из Женевы, отметив, что взрыв «Северных потоков» США стал «актом войны» против всей Европы.

В свою очередь некоторые читатели издания согласились с президентом России касаемо последствий втягивания западных войск в конфликт на Украине.

«Путин, конечно же, прав», — отметил читатель с ником CanadianGirl2.

Некоторые из читателей указали на непоследовательность британских властей.

«Россия хочет, чтобы восточная часть Украины, жители которой проголосовали за вхождение в состав России, говорила по-русски. Может кто-нибудь сказать мне, чем это отличается от Ирландии, куда мы (Британия) отправили армию, чтобы удержать меньшинство в шести графствах. Не припоминаю, чтобы Россия финансировала ирландцев», — подчеркнул читатель с ником Poppy Clarke из Великобритании.

С аналогичным заголовком о «ядерных ударах» в ответ на ввод войск НАТО на Украина вышла новостная американского издания Politico. В комментариях к статье в соцсети X (бывшая Twitter) пользователи также задались вопросом о необходимости отправки западного контингента на Украину.

«Зачем НАТО посылать войска на Украину? Ни одна страна НАТО не подверглась никакому нападению. Однако иностранные войска уже там (на Украине. — Прим. ред.), просто неофициально. Американцы и русские воевали друг с другом во Вьетнаме, но на этот раз всё происходит рядом с Россией, поэтому ситуация может выйти из-под контроля», — поделился своим мнение пользователь Alice. Notinwonderland.

При этом американский канал Fox News не стал писать о якобы «ядерных ударах» в речи российского лидера, а выпустил публикацию с заголовком «Путин выступил «с пугающим предупреждением» против отправки западных войск для защиты Украины».

В комментариях к публикации пользователи задались вопросом, каким образом американское руководство отреагировало, в случае, если с аналогичной ситуацией столкнулся Вашингтон.

«Интересно, что бы мы сказали и сделали, если бы Китай или Иран направили войска в Мексику вдоль нашей границы?» — поинтересовался пользователь Old School Eddie.

По словам пользователя с ником Ric Ya, в отправке американских войск на Украину «нет абсолютно никакого оправдания».

«Да, я не думаю, что это (отправка американских войск. — Прим. ред.) хорошая идея, но наша администрация сделает это (или, вероятно, уже сделала)», — отметил пользователь Mi Chiwawa.

Как передавало ИА Регнум, Путин заявил 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию напомнил о прозвучавших на Западе предложениях отправить военных НАТО на Украину. Последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше, отметил он.

У России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Всё, что придумывают на Западе, чем пугают весь мир, всё это реально грозит ядерной войной и уничтожением цивилизации, отметил он. Русофобия лишает разума, добавил российский лидер.