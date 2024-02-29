Раскрыта личность военного с необычным взглядом на послании Путина
Военным с необычным взглядом на послании Путина оказался герой СВО Токарь
Москва, 29 февраля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Герой СВО, прапорщик Сергей Токарь оказался военнослужащим, который из-за необычного взгляда привлёк к себе внимание во время трансляции послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает 29 февраля МК.RU.
Военный смотрел в камеру широко раскрытыми глазами, эти кадры распространили многие паблики. По словам Токаря, он сам уже успел посмеяться над ними — жена прислала ему скриншот.
Издание отмечает, что прапорщик потерял руку в ходе боевых действий, когда его подразделение сражалось с превосходящими силами противника. Токарь своим огнём прикрывал продвижение других военных, ВСУ в результате несли большой урон.
Токаря ранило прилетевшей миной, но он продолжал выполнять воинский долг до момента эвакуации.
Как сообщало ИА Регнум, на послание Путина, как и в 2023 году, были приглашены участники специальной военной операции на Украине. В ходе выступления президент заявил, что ветераны СВО должны выходить на ведущие позиции в обществе и государстве, возглавлять регионы и крупные предприятия, поскольку именно они являются подлинной элитой России.
Глава государства сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО. Она будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России».