Москва, 29 февраля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Герой СВО, прапорщик Сергей Токарь оказался военнослужащим, который из-за необычного взгляда привлёк к себе внимание во время трансляции послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает 29 февраля МК.RU.

Кадр из видео

Военный смотрел в камеру широко раскрытыми глазами, эти кадры распространили многие паблики. По словам Токаря, он сам уже успел посмеяться над ними — жена прислала ему скриншот.

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Издание отмечает, что прапорщик потерял руку в ходе боевых действий, когда его подразделение сражалось с превосходящими силами противника. Токарь своим огнём прикрывал продвижение других военных, ВСУ в результате несли большой урон.

Токаря ранило прилетевшей миной, но он продолжал выполнять воинский долг до момента эвакуации.

Как сообщало ИА Регнум, на послание Путина, как и в 2023 году, были приглашены участники специальной военной операции на Украине. В ходе выступления президент заявил, что ветераны СВО должны выходить на ведущие позиции в обществе и государстве, возглавлять регионы и крупные предприятия, поскольку именно они являются подлинной элитой России.

Глава государства сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО. Она будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России».