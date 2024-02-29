Москва, 29 февраля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. В 2024 году в России планируется ввести в эксплуатацию девять взлётно-посадочных полос, сообщили 29 февраля в пресс-службе Минтранса РФ.

Алексей Смышляев/ТАСС

«Только за 2023 год введено девять полос — почти столько же, сколько за период 2018–2022 годов (10 полос). В 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию 13 объектов, из них 9 ВПП и четырёх вспомогательных объектов аэродромной инфраструктуры», — говорится в сообщении министерства, которое приводит ТАСС.

Всего по итогам 2023 года в эксплуатацию было введено 12 объектов аэродромной инфраструктуры.

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в следующие шесть лет России предстоит модернизировать не менее 75 российских аэропортов, а также повысить доступность авиаперелётов для граждан РФ. На эти цели, уточнил он, будет направлено не менее 250 млрд рублей.

Российский лидер также поручил модернизировать воздушный парк российских авиакомпаний при условии соответствия всем современным требованиям по качеству, удобству и безопасности.

Как передавало ИА Регнум, в России проходит масштабная реконструкция авиагаваней. За последние два года проведены работы в 20 региональных аэропортах. Введены, причем с опережением сроков, в эксплуатацию новые взлётно-посадочные полосы в Архангельске, Благовещенске и Магнитогорске. В Камчатском крае завершены работы в аэропортах Елизово и Усть-Камчатск.

В Республике Саха (Якутия) в 2023 году завершена реконструкция в аэропортах Вилюйск, Усть-Нера, Черский и Якутск. И для этого региона аэропортовая инфраструктура имеет особое значение, ведь в зоне круглогодичного наземного транспортного сообщения проживает всего 15% населения. Это примерно 10% территории республики, а остальная её часть имеет лишь сезонную транспортную доступность. И там гражданская авиация — единственный вид транспорта круглогодичного действия, на который приходится более 80% транспортного внутриреспубликанского пассажирооборота.