Москва, 29 февраля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Долговую нагрузку субъектов РФ нужно снизить. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Президент предложил списать регионам две трети задолженности по бюджетным кредитам и пояснил, что это позволит сохранить примерно 200 млрд рублей ежегодно.

Эти средства регионы должны направить на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты, сказал Путин.

Глава государства также выступил за предоставление субъектам РФ более широких возможностей для достижения целей нацпроектов.

К 2030 году все регионы должны стать экономически более самодостаточными, добавил он.

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