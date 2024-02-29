Путин предложил списать часть долгов регионов РФ
Путин предложил списать две третьих долгов регионов РФ по бюджетным кредитам
Москва, 29 февраля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Долговую нагрузку субъектов РФ нужно снизить. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию.
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин
Президент предложил списать регионам две трети задолженности по бюджетным кредитам и пояснил, что это позволит сохранить примерно 200 млрд рублей ежегодно.
Эти средства регионы должны направить на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты, сказал Путин.
Глава государства также выступил за предоставление субъектам РФ более широких возможностей для достижения целей нацпроектов.
К 2030 году все регионы должны стать экономически более самодостаточными, добавил он.
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