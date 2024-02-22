Путин заявил, что хороший потенциал для роста есть у всех регионов России
Чебоксары, 22 февраля, 2024, 20:47 — ИА Регнум. У всех российских регионов есть хороший потенциал для роста, заявил 22 февраля президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Чувашии.
ИА Регнум
«Все регионы России имеют хороший потенциал для роста», — сказал Путин.
Он отметил, что регионам важно помочь раскрыть этот потенциал, наполнить его и использовать. Помочь выстроить работу по перспективным направлениям, а значит, создать прочную базу для экономик регионов, для повышения их финансовой устойчивости и самодостаточности.
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