Варшава, 29 февраля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Россия не станет нападать на Польшу, потому что на сильных не нападают. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда.

EPA/ТАСС Президент Польши Анджей Дуда

«Я не верю в это. Не нападают на сильных, нападают на слабых, на таких, которых можно легко победить», — рассказал Дуда в интервью порталу Fakt. pl.

При этом необходимо, чтобы польские военные имели лучшее возможное вооружение для того, чтобы эффективно защищать страну, добавил Дуда.

Вместе с тем президент Польши признал, что Варшава предоставила Киеву устаревшее вооружение. Он отметил, что возможность его использования закончилась бы через короткое время.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не планирует нападать на НАТО. В частности, в декабре 2023 года в интервью журналисту Павлу Зарубину глава государства сказал, что у России нет никаких причин воевать с государствами Североатлантического альянса.

«У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений», ― отметил тогда российский лидер.

Ещё раз эту мысль Владимир Путин повторил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

29 февраля президент России в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Запад спровоцировал конфликты по всему миру и лжёт о том, что Россия собирается напасть на Европу.