Москва, 29 февраля, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Отечественная наука является основой основ технологического развития России. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Денис Абрамов/РИА Новости

Глава государства также заявил о необходимости более чем в два раза нарастить совокупные вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, чтобы к 2030 году их доля в ВВП страны составила 2%, что позволит России войти в число ведущих научных держав мира.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля президент поздравил со 125-летним юбилеем Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого коллектив, студентов, аспирантов и выпускников этого вуза. Глава государств отметил их огромный вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, промышленности, строительного, энергетического и оборонного комплексов.

Путин 14 февраля отметил, что государство поддержит научные центры и научные разработки. Он уточнил, что они представляют огромное значение и ценность для России.

Президент 12 февраля поздравил академика РАН, главу Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова с днём рождения. Путин отметил, что учёный по праву пользуется неоспоримым авторитетом, в том числе как создатель и бессменный руководитель всемирно известной школы клинической эндокринологии.

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