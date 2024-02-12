Москва, 12 февраля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил академика Российской академии наук (РАН), главу Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова с днём рождения. Телеграмма опубликована 12 февраля на сайте Кремля.

Сергей Карпухин/ТАСС Президент России Владимир Путин и президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академик Иван Дедов

«Уважаемый Иван Иванович! Примите поздравления с днём рождения», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что академик по праву пользуется неоспоримым авторитетом как выдающийся учёный, талантливый организатор и наставник, а также как создатель и бессменный руководитель всемирно известной школы клинической эндокринологии.

Глава государства подчеркнул, что во многом благодаря исследованиям и разработкам Дедова были достигнуты впечатляющие успехи в диагностике и лечении серьёзных заболеваний.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня 2023 года Путин провёл встречу с Дедовым. Учёный рассказал о главе государства о прошедшем международном конгрессе эндокринологов и о достижениях в области эндокринологии. По его словам, впервые в мировой литературе была обоснована принципиально новая теория развития аутоиммунных заболеваний.