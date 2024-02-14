Москва, 14 февраля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Научные разработки нуждаются в поддержке государства и безусловно получат такую поддержку. Об этом 14 февраля заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.

РИА Новости / Алексей Майшев

«Ясно, что научные центры, научные разработки нуждаются в поддержке. И мы, безусловно, это будем делать и будем поддерживать всё, о чём здесь сегодня говорилось и даже не говорилось, но представляет огромное значение и ценность», — сказал Путин.

Он отметил, что всё, что связано со здоровьем и продолжительностью жизни граждан, является одним из главных приоритетов государства и будет находиться в центре внимания.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что сеть национальных медицинских исследовательских центров в России должна быть расширена. Он отметил, что необходимо усилить их взаимодействие с другими исследовательскими институтами.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что у России есть весомые достижения в медицине, но надо двигаться дальше, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами.

13 февраля Путин в приветствии к участникам и гостям Второго форума будущих технологий заявил, что в работу и практику отечественной медицины следует как можно скорее внедрять уникальные достижения науки. Он подчеркнул, что сегодня бурный научный прогресс открывает колоссальные перспективы в таких сферах, как биомедицина, генетические, геномные и нейротехнологии, в технологиях искусственного интеллекта.