Москва, 19 февраля, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив, студентов, аспирантов и выпускников Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого со 125-летним юбилеем учебного заведения. Поздравительную телеграмму 19 февраля опубликовали на сайте Кремля.

Александр Гальперин/РИА Новости Здание Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

«За прошедшее время многие поколения выпускников университета — выдающихся учёных, конструкторов, изобретателей — настоящих подвижников и новаторов, внесли огромный вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, промышленности, строительного, энергетического, оборонного комплексов», — отметил глава государства.

Путин отметил, что вуз продолжает быть одним из признанных лидеров по подготовке инженерных, управленческих и научных кадров, а его выпускники получили современные знания, что позволяет им трудиться в ключевых отраслях экономики и в сфере передовых технологий.

Президент также высказал убеждённость в том, что коллектив, студенты, аспиранты, выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета продолжат беречь и приумножать замечательные традиции вуза, а также поддерживать его высокий престиж.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля Путин заявил, что новое поколение российских студентов достойно продолжает традиции предшественников и открывает новые горизонты деятельности. Президент также поздравил учеников отечественных вузов с 65-й годовщиной создания движения студенческих отрядов.

Глава государства 12 февраля поздравил с днём рождения академика Российской академии наук, главу Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова. Путин отметил, что во многом благодаря исследованиям и разработкам учёного удалось достичь впечатляющих успехов в диагностике и лечении серьёзных заболеваний.