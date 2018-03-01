Москва, 2 марта, 2018, 02:33 — ИА Регнум. Разработанный в России гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» уникален: ему аналогов в мире нет, заявил российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Kremlin.ru Послание Президента Федеральному Собранию

Комментируя сложившееся положение на международной арене и агрессивную политику Пентагона, Путин сообщил о перспективном виде вооружений, разработкой которого занимаются страны с развитыми техническими возможностями — это гиперзвук.

«Уважаемы друзья, у России такое оружие есть. Уже завершено создание высокоточного авиационного комплекса, не имеющего мировых аналогов», — сказал Путин.

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Путин подчеркнул, что западные системы ПРО бесполезны в отношении разработанного в России гиперзвукового оружия. Противоракеты «просто не догоняют» гиперзвук.

«Это позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы ПВО и ПРО, доставляя к цели на дальность более двух тысяч километров ядерные и обычные боевые заряды», — сказал Путин.

Напомним, послание Путина к Федеральному собранию прозвучало 1 марта. В своей речи президент рассказал о новых уникальных видах вооружения. Это заявление вызвало бурную реакцию на Западе.

В Пентагоне заявили, что готовы к такому развитию событий. В госдепе остались недовольны тем, что Путин продемонстрировал новые оборонные возможности на видео.

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