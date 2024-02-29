Москва, 29 февраля, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Серийный выпуск самолётов МС-21 может начаться в 2025–2026 годах, заявил журналистам 29 февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Эрик Романенко/ТАСС

«До конца года не будет <…> скорее всего, в 2025 году, может, даже в 2026-м», — заявил глава «Ростеха».

По словам Чемезова, испытания самолёта ещё идут.

При этом ранее сообщалось, что серийный выпуск МС-21 может начаться в 2024 году.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года самолёт МС-21 получил разрешение Росавиации на перевозку 211 пассажиров, что является максимальной загрузкой борта. Входящий в корпорацию «Ростех» «Яковлев» провёл наземные испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа МС-21. В ходе испытаний воздушное судно подтвердило соответствие нормам безопасности, функционирование аварийно-спасательного оборудования.

Стоимость нового самолёта МС-21 будет вдвое меньше американского Boeing. Отечественным авиакомпаниям воздушное судно обойдётся примерно в 3 млрд рублей.

МС-21 — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, серийное производство которого не раз откладывалось в условиях санкций.