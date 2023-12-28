Москва, 28 декабря, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Самолёт МС-21 получил разрешение Росавиации на перевозку 211 пассажиров, что является максимальной загрузкой борта. Входящий в корпорацию «Ростех» «Яковлев» провёл наземные испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа МС-21. Об этом сообщили в ОАК (Объединённой авиастроительной корпорации) со ссылкой на заместителя генерального директора по гражданской авиации — генерального директора ПАО «Яковлев» Андрея Богинского.

Авиазавод «Иркут»

«По результатам проверки Росавиация выдала одобрение главного изменения к сертификату типа, позволяющее перевозить на лайнере максимальное количество пассажиров, — до 211 человек», — уточнили в пресс-службе.

В результате испытаний воздушное судно подтвердило соответствие нормам авиабезопасности, функционирование аварийно-спасательного оборудования.

«Испытания проводились на самолёте с максимально плотной компоновкой пассажирского салона. С борта воздушного судна успешно эвакуировалось 211 пассажиров, а также члены экипажа (три члена лётного экипажа и пять бортпроводников)», — добавили в ОАК.

Как сообщало 27 октября ИА Регнум, «Ростех» передал первый комплект полностью российской авионики для кабины МС-21. Речь шла о пульте управления самолётными системами и светотехнического оборудования для кабины пилота, который позволяет управлять гидравлической, топливной, инерциальной, противообледенительной системами, системами пожарной защиты, кондиционирования, измерения скорости и другими исполнительными механизмами самолёта.

МС-21 — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, серийное производство которого не раз откладывалось в условиях санкций.