Москва, 29 февраля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. На донецком направлении ВС России улучшили положение по переднему краю. Об этом 29 февраля проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что на этом направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 92-й штурмовой и 28-й механизированной бригад ВСУ около населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка ДНР.

Около населённого пункта Берестовое ДНР были отражены четыре контратаки 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, добавил он.

«Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, два БТР, в том числе М113 производства США, и десять автомобилей», — проинформировал официальный представитель Минобороны РФ.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина РСЗО «Ураган», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также три гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в Минобороны РФ проинформировали, что украинские войска потеряли за сутки до 230 военных на донецком направлении. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены два орудия Д-20, противотанковая пушка «Рапира», самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, буксируемое орудие М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ.

Представитель Минобороны проинформировал, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР).