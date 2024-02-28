Москва, 28 февраля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки до 230 военных на донецком направлении. Об этом 28 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник потерял до 230 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей», — сказал Конашенков.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены два орудия Д-20, противотанковая пушка «Рапира», самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, буксируемое орудие М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ.

Представитель Минобороны проинформировал, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР).

Кроме того, отражены три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Георгиевки в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ отразили за сутки семь контратак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении. Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника. ВСУ потеряли более 420 военных.