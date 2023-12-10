Лондон, 10 декабря, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и венгерское посольство нашли возможность провести тайные переговоры с американскими конгрессменами из республиканской партии, чтобы вместе добиться прекращения военной помощи киевской армии.

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«Союзники Орбана проведут в Вашингтоне встречу с республиканцами за закрытыми дверями, чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США», — сообщила британская Guardian, ссылаясь на свои источники.

Известно, что на встречу уже приглашены некоторые республиканцы.

По мнению газеты, Виктор Орбан уверен, что помощь ВСУ не найдёт одобрения в Конгрессе США.

«Он пытается заблокировать помощь и со стороны Евросоюза», — сообщил источник издания в посольстве.

Как сообщало ИА Регнум, НАТО не отправляет свои сухопутные войска на Украину из-за страха огромных потерь в боях против российских военных, заявлял ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Желание США помогать киевскому режиму уменьшается в связи с огромными потерями западной техники и провальным контрнаступлением ВСУ, говорится в опубликованной 8 декабря статье в издании Military Watch Magazine.

На Западе стали чаще появляться публикации об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки лидера киевского режима Владимира Зеленского. Так, телеканал NBC сообщал, что американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией. Разговор идёт и о том, чем Украина готова пожертвовать для достижения мира.