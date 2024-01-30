Будапешт, 30 января, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Военный конфликт на Украине может быть разрешён только путём мирных переговоров, и «единственным политиком», способным надавить на Украину, является экс-президент США Дональд Трамп. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Le Point.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если бы в феврале 2022 года американским президентом был Дональд Трамп, в Европе войны бы не было», — сказал Орбан.

Венгерский лидер также отметил, что в США, кроме Трампа, на данный момент нет такой политической фигуры, которая способна надавить на Киев и остановить конфликт на Украине.

Как передавало ИА Регнум, Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир 20 января пообещал: если победит на выборах и станет президентом, то добьётся мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до инаугурации. Он подчеркнул, что хорошо знает и президента РФ Владимира Путина, и главу киевского режима Владимира Зеленского.

В свою очередь Зеленский, комментируя заявление Трампа, сказал, что «будет счастлив», если 45-му президенту США действительно удастся завершить конфликт на Украине за 24 часа.

Трамп неоднократно заявлял, что для разрешения русско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. Он утверждал, что намерен в случае своей победы на выборах президента США сказать двум коллегам, Путину и Зеленскому, пару предложений.

В ноябре 2023 года украинское руководство искало возможности для прямого телефонного разговора с Трампом. В Киеве также пытались пригласить экс-президента США на Украину для оспаривания его заявления о возможности разрешить конфликт за 24 часа. В конечном итоге Трамп отказал Зеленскому в просьбе посетить Украину, уточнив, что властями бывшей советской республики сейчас «занимается» администрация Джо Байдена и он не хотел бы создать конфликт интересов.

Ранее, 22 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет понимания того, как Трамп в случае победы на выборах главы государства собирается урегулировать конфликт на Украине. Песков уточнил, что у России не было никаких контактов по этому вопросу.

Вместе с тем замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя обещание Трампа, посоветовал всем политикам, которые допускают, что такого рода усилия могут быть результативными, обращаться в Киев, потому Россию «ни в чём уговаривать не нужно».

В Кремле и МИД России ранее отмечали, что мирные переговоры с Киевом могут начаться, если Украина выполнит все требования, поставленные перед началом специальной военной операции, а также при условии признания выхода пяти регионов из состава Украины в 2014–2022 годах и их возвращения в состав России.