Москва, 29 февраля, 2024, 00:44 — ИА Регнум. За годы учёбы в Москве новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не стремился выделиться среди остальных, проявлял себя как человек скрытный, исполнительный и усидчивый, рассказал в программе «Секретные материалы» на канале «Звезда» знакомый с ним лично депутат Госдумы РФ от ЛДПР Андрей Луговой.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Сырский

«Я знаком с ним лично, мы вместе учились в Московском высшем общевойсковом командном училище, он старше на год <…> Он никогда не был общительным, не привлекал внимания, старался не выделяться. Сырского с трудом вспомнили даже те, кто был с ним в одной роте <…> Мы вместе участвовали в караулах, питались в одной столовой», — добавил Луговой.

Также депутат рассказал об успеваемости Сырского. Согласно учебной карте будущего главкома ВСУ, по истории КПСС, философии Марксизма и иностранному языку он получил оценки «пять», на отлично им были сданы госэкзамены.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля однокурсник Александра Сырского Андрей Валиков рассказал об участии главкома ВСУ в парадах на Красной площади 9 мая и 7 ноября. Также на Красной площади проходил в 1986 году выпуск из училища, во время которого выпускники прошли маршем возле Кремля. После этого молодых лейтенантов распределили по разным местам службы, добавил Валиков.

Уроженец Владимирской области Александр Сырский возглавил украинскую армию с 8 февраля, до этого он командовал сухопутными войсками. Украинские военные, прозвали Сырского «мясником» из-за того, что он бросает бойцов на смерть ради номинальных успехов, не меняющих ситуацию на фронте.

В России у Сырского остались жить родственники, которых не впечатлило его назначение. Брат главкома Олег Сырский рассказал об отсутствии общения с ним на протяжении многих лет.