Москва, 11 февраля, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Новый главком ВСУ Александр Сырский обучался в Московском высшем общевойсковом командном училище, участвовал в военных парадах на Красной площади и проходил торжественным маршем мимо Мавзолея Владимира Ленина, рассказал 11 февраля «Известиям» его однокурсник Андрей Валиков.

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«Александр участвовал в парадах и 9 мая, и 7 ноября, когда проходили парады», — заявил он.

Также на Красной площади проходил выпуск из училища, во время которого выпускники прошли маршем возле Кремля. Выпуск был в 1986 году, после чего молодых лейтенантов распределили по разным местам службы. После распада СССР многие выпускники остались за границей, отметил Валиков.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ 8 февраля. До этого он управлял сухопутными войсками. Как рассказали журналистам украинские военные, Сырского прозвали «мясником» из-за того, что он бросает бойцов на смерть ради номинальных успехов, не меняющих ситуацию на фронте.

В России остались жить родственники Сырского. Его отец Станислав Сырский заявил, что не был впечатлён назначением сына. Брат нового главкома Олег Сырский рассказал, что много лет не общается с ним.

На публикации о русских корнях Сырского 11 февраля отреагировал Генштаб ВСУ, назвав это попыткой дискредитации нового главкома. В штабе назвали командующего давним членом команды его предшественника Валерия Залужного, умеющим добиваться результатов.