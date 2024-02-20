Москва, 20 февраля, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Курс евро на торгах на Московской бирже вырос до 100 рублей. Эту отметку европейская валюта достигла впервые с 9 января. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на площадке.

Дарья Антонова ИА REGNUM

К моменту окончания торгов курс европейской валюты остановился на отметке 100 рублей. Американская валюта достигла показателя в 92,39 рубля.

Позже евро начал незначительное снижение. На 18:04 курс составлял уже 99,95 рубля. Американская валюта осталась на отметке 92,66 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Центробанк России не увидел весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортёрами. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 16 февраля.

Председатель ЦБ добавила, что такой инструмент, как обязательная продажа валютной выручки, для стабилизации курса уступает другим мерам. Для стабилизации обменного курса существуют более эффективные меры, включая повышение ключевой ставки, отметила Набиулина.