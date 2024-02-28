Москва, 28 февраля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Всероссийское движение «Волонтёры Победы» открыло регистрацию на Всероссийскую историческую интеллектуальную игру «1418». Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе организации.

«Волонтёры Победы»

Отмечается, что игра посвящена событиям Великой Отечественной войны и военным операциям, совершённым советскими войсками в 1944 году. Организаторами мероприятия выступили «Волонтёры Победы», Организационный комитет партии «Единая Россия» «Наша Победа» и Фонд стратегических инициатив Музея Победы.

Как отметили в движении, игра уникальна тем, что в её создании участвует сама молодёжь. При создании использовались архивные документы, воспоминания ветеранов ВОВ, а также помощь со стороны профессиональных историков.

«С каждым годом мы видим, как число участников только увеличивается, что ещё раз подтверждает привлекательность такого формата», — добавила председатель Центрального штаба «Волонтёров Победы», зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

В движении «Волонтёры Победы» сообщили, что принять участие в игре «1418» смогут принять любые желающие в возрасте от 14 лет. Для получения призового места потребуется команда как минимум от трёх до 10 человек в возрасте от 14 до 18 лет с избранным капитаном.

Отмечается, что существенное внимание в рамках игры будет уделено вопросам о «10 сталинских ударах» — серии наступательных операций советских войск в 1944 году.

По итогам игры, участники смогут применить приобретённые знания в предстоящем Диктанте Победы, подчеркнули представители движения «Волонтёры Победы».

По словам председателя комитета Госдумы по информполитике, координатора проекта «Историческая память» Единой России Александра Хинштейна, интеллектуальная игра «1418» стала «хорошей традицией» среди молодёжи.

«Для нашей молодёжи это больше, чем разминка для ума — она позволит погрузиться в трагические события 1941–1945 годов, лучше узнать историю Великой Отечественной войны. Кроме того, для ребят это хорошая подготовка к «Диктанту Победы», который пройдёт в канун 79-й годовщины Победы», — отметил Хинштейн.

Вместе с тем подчёркивается, что главной целью игры является историческое просвещение подрастающего поколения с помощью интерактивных и досуговых форматов.

Организаторы игры уточнили, что для удобства участников, которые проживают в разных часовых поясах России, трансляции четырёх игр пройдут по отдельному расписанию.

Так, для Дальневосточного и Сибирского федеральных округов трансляция игры пройдёт в 07:00 мск. Для Южного и Приволжского федеральных округов, новых регионов — в 09:00 мск. Для Уральского и Северо-Западного федеральных округов — в 11:00 мск. Для Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов — в 13:00 мск.

По итогам игр каждый участник мероприятия получит сертификат. По результатам каждой из четырёх игры, в свою очередь, будут определены три команды-победители, которые наберут наибольшее количество баллов. Отмечается, что победителям вручат призы от организаторов игр.

Игра «1 418» пройдёт 4 апреля 2024 года. Зарегистрироваться можно на сайте игра-1418.рф.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля «Волонтёры Победы» провели памятные и праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, в разных регионах России. Активисты движения организовали концерты для ветеранов Великой Отечественной войны и участников других военных конфликтов, провели уроки памяти и уроки мужества в образовательных учреждениях, а также приняли участие в возложениях к мемориальным комплексам.

До этого добровольцы провели серию мероприятий в память о 80-летии полного снятия блокады Ленинграда, включая всероссийскую акцию «Блокадный хлеб» и уроки памяти.

В Санкт-Петербурге участники Международного слёта «Внуки Победы Ленинград» оказали помощь в проведении ключевых мероприятий, посвященных годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В торжественно-траурной церемонии возложения цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище приняли участие 200 человек, среди которых оказались потомки жителей и освободителей города, а также добровольцы, занимающиеся сохранением исторической памяти.

Члены добровольческих команд сопровождали ветеранов Великой Отечественной войны и помогали участникам мероприятий в навигации. Кроме того, они также лично почтили память Героев Ленинграда.