Москва, 27 января, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Серия мероприятий в память о 80-летии полного снятия блокады Ленинграда, включая всероссийскую акцию «Блокадный хлеб» и уроки памяти, провели добровольцы ВОД «Волонтёры Победы», сообщили в пресс-службе этого движения. Представители организации также навестили ветеранов Великой Отечественной войны.

Зампред комитета ГосДумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба «Волонтёров Победы» Ольга Занко рассказала о значении полного освобождения Ленинграда от блокады для страны.

«Годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады — важная дата для нашей страны, символизирующая мужество и невероятную силу духа нашего народа. Она напоминает нам, что даже в самые сложные времена мы способны подняться и преодолеть любые испытания. Будем всегда помнить о героизме ленинградцев и передавать правду о подвиге нашего народа молодому поколению», — заявила она.

В Санкт-Петербурге участники Международного слёта «Внуки Победы Ленинград» оказали помощь в проведении ключевых мероприятий, посвященных годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В торжественно-траурной церемонии возложения цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище приняли участие 200 человек, среди которых оказались потомки жителей и освободителей города, а также добровольцы, занимающиеся сохранением исторической памяти.

Члены добровольческих команд сопровождали ветеранов Великой Отечественной войны и помогали участникам мероприятий в навигации. Кроме того, они также лично почтили память Героев Ленинграда.

Помимо этого добровольцы оказали поддержку в проведении Концерта-реквиема к 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады и приняли участие в открытии мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. В этих мероприятиях приняли участие президенты России и Беларуссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова заявила, что вся страна чувствует гордость за жителей Ленинграда, проявивших стойкость и мужество.

«Это имеет огромное значение для участников слёта — оказаться в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Санкт-Петербурге, на самых масштабных и значимых памятных мероприятиях. Добровольцы со всей России и 7 зарубежных стран не только почтили память своих родных Героев, но и смогли сказать «спасибо» лично Героям Ленинграда. В этот день все мы чувствуем невероятную гордость за стойкость и мужество жителей блокадного Ленинграда, а также скорбь по тем, чьи жизни унесли те страшные 872 дня блокады», — отметила она.

Мероприятия в память полного освобождения Ленинграда с участием «Волонтёров Победы» прошли также в других регионах РФ. Добровольцы, начиная с 18 января, навещали жителей и защитников блокадного города и вручали им памятные подарки.

В Удмуртии они встретились с жительницей блокадного Ленинграда Адой Семеновной Аникеевой, которой было всего три с половиной года, когда началась Великая Отечественная война. Она рассказала, что помнит день, когда объявили о начале войны и о том, как на фронт уходили добровольцами её отец и мать, а также гибли от голода её родные. Ада Семеновна осталась в блокадном Ленинграде с бабушкой, дедушкой и его сестрой.

Женщина также рассказала, что её отец Семен Аронович Ротницкий, который после войны стал известным художником, смог пробраться в город. Он воевал на Пулковских высотах и принес семье лошадиную голову, чтобы накормить родных. По словам Ады Семеновны, в 1942 году в живых с ней осталась только молодая тётя, которой тогда было 17 лет.

Жительница блокадного города вспоминает, что девушка уже тогда была седая. Их вывезли в Барнаул, а вернулись они обратно только в 1945-м году. С 1950 года Ада Семёновна проживает в Ижевске. Она, как и её мать, стала врачом. Аникеева работала акушером-гинекологом и только несколько лет назад вышла на заслуженный отдых.

В Тюменской области волонтеры навестили жительницу блокадного Ленинграда Нину Алексеевну Лисовенко. В день начала Великой Отечественной войны ей было пять с половиной лет. О нападении фашистской Германии она узнала, когда ехала домой с родителями в электричке.

Отец Нины Алексеевной, Алексей Александрович Трофимов, ушёл добровольцем на фронт и защищал Ленинград до зимы 1941 года, когда он получил контузию. Его отправили в госпиталь в Свердловскую область. Нина Алексеевна осталась в Ленинграде с матерью, которую убило бомбой в 1942 году.

«Сначала у нас были запасы еды и сил, и во время обстрела города мы каждый раз спускались в бомбоубежище. А потом сил и еды не стало, многие оставались дома, невзирая на вой сирен. Мы с мамой тоже пережидали артобстрелы в квартире. В сентябре 1942 года бомба попала в наш дом. Маму убило, а меня отбросило взрывной волной. Меня нашли и отправили в ленинградский детский дом. А через неделю эвакуировали на барже по Ладоге, которую тоже бомбили. Мне тогда и шести лет не было, но я запомнила белые детские панамки, что сотнями колыхались на глади озера. Панамки погибших ребят с разбомбленных барж», — рассказала она.

В Кировской области также состоялась встреча с жителями блокадного Ленинграда. В рамках мероприятия представители «Волонтёров Победы» поздравили жителей города с 80-летием его полного освобождения.

Ветераны Татьяна Ивановна Кармазина, Павел Васильевич Петров и Валентина Николаевна Булдакова рассказали истории из своей жизни, а также прочитали стихи. Татьяне Ивановне подарили портрет, созданный добровольцами.

В рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» на улицах населенных пунктов людям вручали информационные листовки и рассказывали о символе блокады — кусочке хлеба весом 125 грамм. Ульяна Антофий из Ямало-Ненецкого автономного округа рассказала о значении этого символа.

«Можно много рассказывать о том, через какие ужасы и лишения пришлось пройти жителям блокадного Ленинграда. Но когда люди видят эти 125 грамм хлеба, осознают, что это являлось дневной нормой для человека во время блокады, понимание всего масштаба зверств нацистов ужасает. Мы обязаны помнить подвиг Героев!» — сказала она.

Члены движения также посетили образовательные учреждения в рамках уроков памяти. Они привели учащимся исторические факты и представили истории подвига жителей и освободителей Ленинграда.

«Мне очень понравился урок, который для нас провели. Важно знать о таких важных страницах нашей истории. И выбранный формат, и подобранная информация никого не оставили равнодушными», — заявила участница одного из уроков памяти в Белгородской области Дарья Голосная.

Кроме того, добровольцы поучаствовали в церемониях возложения у мемориалов, посвященных блокаде Ленинграда и Великой Отечественной войне, а также в других памятных акциях.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января Владимир Путин в День 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прибыл на Пискарёвское мемориальное кладбище. Он возложил венок к монументу «Мать-Родина» в память о жертвах Великой Отечественной войны.

На концерте-реквиеме по случаю 80-летней годовщины полного снятия блокады Ленинграда Путин подчеркнул, что Россия никогда не предаст память о Великой Победе и предках, которые победили нацизм в Великой Отечественной войне. Глава государства также напомнил, что в России у каждого человек есть родственники, воевавшие с фашизмом или работавшие в тылу для Победы.

Кроме того, он добавил, что судьба Ленинграда, его борьба и мужество навсегда останутся одной из трагических, но в то же время триумфальных страниц истории страны.