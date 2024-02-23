Москва, 23 февраля, 2024, 19:41 — ИА Регнум. «Волонтёры Победы» провели памятные и праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, в разных регионах России. Активисты движения организовали концерты для ветеранов Великой Отечественной войны и участников других военных конфликтов, провели уроки памяти и уроки мужества в образовательных учреждениях, а также приняли участие в возложениях к мемориальным комплексам. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе движения 23 февраля.

Волонтёры Победы

Кроме того, активисты запустили акцию #ПобедаЗаНами, в рамках которой любой желающий может присоединиться и сделать доброе дело для военнослужащих: сплести маскировочные сети, сделать окопные свечи, собрать гуманитарную помощь и направить в зону спецоперации.

«В День защитника Отечества «Волонтёры Победы» всех регионов благодарят наших героев: ветеранов Великой Отечественной войны и отважных защитников, которые продолжают дело своих отцов, дедушек, прадедушек, защищая рубежи Родины от новых угроз. Победа за нами, и мы приближаем её вместе!» ― сказала исполнительный директор движения «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова.

Волонтёры Победы

В память об ушедших героях активисты провели церемонии возложения цветов по всей стране. В Волгоградской области минутой молчания почтили память погибших воинов и возложили цветы к Малой Братской могиле на Мамаевом Кургане.

Волонтёры Победы

«Проходя мимо братских могил, где покоятся те, кто ценой своей жизни вырвал для нас свободу, мы осознали ― их подвиг жив не только в камне и бронзе, но и в наших сердцах. Мы обязаны чтить память героев и никогда не забывать, какой ценой досталась нам мирная жизнь!» ― поделился активист отделения Роман Селюнин.

Возложения цветов, в частности, прошли в Воронежской, Ростовской, Астраханской областях, Камчатском и Алтайском крае.

Волонтёры Победы

Также «Волонтёры Победы» навестили ветеранов. В Ростовской области активисты поздравили с 23 Февраля ветерана Великой Отечественной войны Родиона Шутенко, который ушёл на фронт сразу после окончания школы в самом начале войны в 1941 году. Он начал свой боевой путь со Сталинграда, где принял участие в одном из генеральных сражений Второй мировой войны. День Победы Герой встретил в Кёнигсберге в звании старшего лейтенанта. За проявленные мужество и боевую отвагу Шутенко наградили орденом «Красного Знамени», орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Волонтёры Победы Ветеран Великой Отечественной войны Родиона Шутенко

В Воронеже прошел праздничный концерт, куда пригласили героев города ― участников разных боевых конфликтов, удостоенных наград за высокий профессионализм, отвагу и выполнение боевых задач разного уровня сложности.

«Волонтёры Победы» Саратовской области вместе с представителями других общественных организаций развернули 100-метровую георгиевскую ленту в память о погибших участниках Великой Отечественной войны и других военных конфликтов.

Волонтёры Победы

Волонтёры Победы Республика Хакасия

Для подрастающего поколения в школах активисты провели уроки памяти и уроки мужества.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов, личный состав и гражданский персонал вооружённых сил, а также всех, кто прошёл воинскую службу. Глава государства отметил, что 23 февраля является одним из самых почитаемых праздников в России, а российские армия и флот были и остаются гордостью страны.

Также Путин, обращаясь к участникам специальной военной операции, сражающимся за правду и справедливость и защищающим Россию, заявил, что российский народ гордится ими и чтит их подвиги.

Поздравления к российским военнослужащим, добровольцам, ветеранам и их семьям направил и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что бойцы Вооружённых сил России своей стойкостью и решительностью приближают победу России.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с 23 Февраля, отметил, что в этот день страна гордится подвигами героев Мариуполя, Попасной, Лисичанска, Артёмовска, Авдеевки.