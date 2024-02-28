Киев, 28 февраля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. После того как украинские войска ушли из Авдеевки, их ждёт эффект домино без помощи Запада. Об этом заявил бывший боксёр Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Вы видели Авдеевку? И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться, как эффект домино», — приводит его слова немецкое издание Focus.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что вооружённые силы освободили Авдеевку. Бойцы 24-й бригады спецназа из Новосибирска совместно с 239-м полком подняли российский триколор над администрацией Авдеевки.

Шойгу 27 февраля сообщил, что за время проведения специальной военной операции ВСУ потеряли 444 тыс. военных. Он уточнил, что в среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе зарубежного производства. Министр подчеркнул, что боевой потенциал ВСУ снижается в результате решительных и активных действий военнослужащих России.

Также он отметил, что с начала 2024 года в регионах, вернувшихся в состав России в 2022 году, было освобождено около 327 кв. километров и, помимо Авдеевки, ещё три населённых пункта (Победа, Ласточкино, Северное).

Боеспособность даже самых элитных подразделений ВСУ сильно подорвана из-за серьёзных потерь, отметили 27 февраля обозреватели американского военного журнала Military Watch Magazine. Фронтовые подразделения несут огромные потери, достигающие 80–90% от их боевого состава.