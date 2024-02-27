Москва, 27 февраля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины потеряли свыше 444 тыс. военнослужащих. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время коллегии Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тыс. военнослужащих», — сообщил он.

Шойгу уточнил, что в среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе зарубежного производства. Министр подчеркнул, что боевой потенциал ВСУ снижается в результате решительных и активных действий военнослужащих России.

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