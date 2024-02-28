Мелитополь, 28 февраля, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Массированные авиаудары нанесены по тыловым местам снабжения гарнизона ВСУ, находящегося в селе Работино Запорожской области. Об этом 28 февраля сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Валентин Капустин/РИА Новости

«Наша фронтовая авиация нанесла массированные авиаудары по тыловым позициям гарнизона украинских боевиков, засевших в Работино», — приводит слова Рогова «РИА Новости».

Он отметил, что удары фугасными авиабомбами пришлись по скоплению живой силы и бронетехники противника в пригороде города Орехова и в районе посёлка Малая Токмачка. По его словам, именно из этих мест идёт снабжение украинских боевиков в Работино.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля Рогов заявил, что военные киевского режима минируют территории к северу от Работино. По его словам, это может происходить по двум причинам: или чтобы украинские военнослужащие не сбежали со своих позиций, или же возможен отход подразделений на другие позиции.

Днём ранее Рогов сообщил, что российские военные взяли под контроль южную часть Работино. Он отметил, что ВС РФ продолжают наступление в сторону центра и теснят противника, ожесточённые бои продолжаются. Также он пояснил, что перед бойцами стоит сложнейшая задача по вскрытию глубокоэшелонированной линии обороны ВСУ.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 25 февраля заявил, что подразделения ВС России вошли в село Работино и продолжают наступать на удерживаемые ВСУ позиции. Он напомнил, что Киев считал Работино одним из главных успехов летнего контрнаступления. В боях за этот населённый пункт украинская армия потеряла тысячи человек и огромное количество техники.