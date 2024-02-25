Запорожская область, 25 февраля, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Российские бойцы вошли в село Работино в Запорожской области и продолжают наступать и перемалывать силы ВСУ, заявил 25 февраля губернатор Евгений Балицкий.

Алексей Майшев/ РИА Новости

Глава Запорожской области отметил, что Работино ВСУ считали главным символом летнего контрнаступления. За этот клочок искалеченной земли украинская армия заплатили тысячей человеческих жизней, они потеряли огромное количество техники.

«Ситуация на фронте в корне изменилась: наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ. Российская армия продолжает планомерно и настойчиво наступать, перемалывая силы деморализованного противника», — заявил Балицкий агентству «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об ожесточённых боях в Работино, в том числе за центр села. Инициатива находится на стороне российских военных.

Украинская армия оказывает ожесточённое сопротивление, отметил Рогов. Российские военные намерены выдавить ВСУ из Работина.

Как сообщало 24 февраля Минобороны России, ВС РФ нанесли за сутки комплексные удары по ВСУ в Работино и селе Вербовом.