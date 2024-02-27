Запорожская область, 27 февраля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Военные киевского режима минируют территории к северу от села Работина в Запорожской области. Не исключено отступление ВСУ, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Со стороны противника интересный момент: боевики ВСУ минируют не просто север Работина, а за ним сейчас идут активные инженерные работы по минированию», — рассказал он ТАСС.

По мнению Рогова, ВСУ могут проводить минирование территории по двум причинам: или чтобы украинские военнослужащие не сбежали со своих позиций в Работине, или же «возможен отход подразделений на другие позиции».

Владимир Рогов отметил, пока противник ещё удерживает северную часть посёлка. Однако он указал, что российские войска отбили у неприятеля пять опорников и теперь они служат на пользу бойцам ВС РФ на юге Работина.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, 26 февраля, Владимир Рогов сообщил о том, что российские военные взяли под контроль южную часть села Работина в Запорожской области. Он отметил, что ВС РФ продолжают наступление в сторону центра и теснят противника, ожесточённые бои продолжаются. Рогов пояснил, что перед бойцами стоит сложнейшая задача по вскрытию глубокоэшелонированной линии обороны ВСУ.

25 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подразделения Вооружённых сил России вошли в село Работино и продолжают наступать на удерживаемые ВСУ позиции. Балицкий напомнил, что Киев считал Работино одним из главных успехов летнего контрнаступления. В боях за этот населённый пункт украинская армия потеряла тысячи человек и огромное количество техники.