Вашингтон, 28 февраля, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Власти США слили информацию о встрече в Москве журналиста Такера Карлсона с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. Об этом Карлсон заявил в опубликованном 27 февраля интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману.

Гавриил Григоров/ТАСС Американский журналист Такер Карлсон

О встрече Карлсона со Сноуденом ранее сообщило издание Semafor. По словам Карлсона, Сноуден не хотел, чтобы об их беседе стало известно, и журналист о ней никому не рассказывал.

«Единственная причина, по которой я вам это рассказываю… (издание) Semafor… сообщило об информации, которую получило от американских разведведомств, которая была слита вопреки моим интересам с использованием моих средств… в якобы свободной стране», — сказал Карлсон.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Такер Карлсон приезжал в Москву для интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Американский журналист опубликовал запись беседы в ночь на 9 февраля. Интервью в основном посвящено конфликту на Украине, отношениям России с США, НАТО и странами Запада. В соцсети X запись набрала свыше 200 млн просмотров.

По мнению Карлсона, перед встречей с Путиным за ним следили американские спецслужбы.

Во время поездки в Россию Карлсон встретился не только со Сноуденом, но и с бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Рид, которая обвиняет действующего президента США в домогательствах.