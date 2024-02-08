Москва, 9 февраля, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон во время своей поездки в Россию встретился с бывшим сотрудником ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом, а также провёл беседу с Тарой Рид, обвиняющей действующего президента США Джо Байдена в домогательствах, сообщило 9 февраля издание Semafor.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Бывший ведущий Fox News (Такер Карлсон. — Прим. ред.) в четверг провёл многочасовую встречу с экс-сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом», — говорится в материале.

Отмечается, с бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Рид, обвиняющей американского лидера в сексуальном насилии и переехавшей в Россию в прошлом году, журналист записал интервью.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля Такер Карлсон выступил с видеообращением, в рамках которого объявил, что взял интервью у президента России Владимира Путина во время поездки в Москву, и пообещал опубликовать полную версию разговора с российским лидером в открытом доступе.

Информацию о том, что журналист взял интервью у Путина, 7 февраля подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что их разговор прошёл в формате личной встречи. В тот же день Такер Карлсон проинформировал о том, что интервью с Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 по московскому времени.