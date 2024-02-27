Киев, 27 февраля, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Офис главы киевского режима Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд Украины (КСУ), чтобы прояснить вопрос легитимности пребывания на посту главы государства после 20 мая. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В публикации сказано, что в офисе Зеленского пока не пришли к окончательному решению касаемо обращения. По данным издания, в КСУ могут обратиться с двумя вопросами: возможно ли проведение выборов президента во время военных действий и остаётся ли Зеленский легитимным главой государства после 20 мая.

Отмечается, что некоторые из окружения Зеленского рассматривают подобное обращение запоздалым, однако главным сдерживающим фактором является отсутствие ясности в потенциальном решении суда.

Вместе с тем в материале указывается на то, что для принятия решения КСУ необходимо 10 голосов судей из 18, при этом семь из них были назначены либо бывшим президентом Украины Петром Порошенко, либо при его каденции (срок полномочий должностного лица или органа власти) парламентом или съездом судей.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля депутат Верховной рады Александр Дубинский, обвинённый украинскими властями в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, заявил, что полномочия Зеленского, согласно конституции страны, истекают в ночь на 21 мая.

Как отметил украинский парламентарий, единственный период, когда глава государства может продолжать исполнять обязанности президента по истечении срока, является время до вступления в должность нового главы государства. Однако для такого варианта событий необходимо проведение выборов и избрание нового президента страны, уточнил он.

Учитывая, что Зеленский продлил военное положение в стране, проведение новых выборов невозможно, а значит, его полномочия истекают в конце мая, отметил Дубинский.

В свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 19 февраля заявил, что Зеленский утратит легитимность после 21 мая, когда завершится срок его полномочий. Бывший глава правительства назвал это положение ключевым для всех, кто борется с киевским режимом.

По мнению бывшего депутата Верховной рады, доктора юридических наук Валерия Карпунцова, конституция Украины не содержит нормы, которая позволяет отменить выборы президента, поэтому Зеленскому грозит уголовное наказание за узурпацию власти, если он не уйдёт в отставку после истечения полномочий.

Депутат сообщил, что законодательство Украины предусматривает отмену выборов в парламент во время военного положения, но такого запрета нет на президентские выборы.

По его мнению, киевскому режиму нужно либо менять законодательство под Зеленского, либо проводить выборы, либо искать другое решение.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе заявил о непростом положении Зеленского. Он отметил, что на Украине многие недовольны таким руководством, назревает неспокойная ситуация, в то же время западные союзники перестали финансировать Киев.