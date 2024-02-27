Россия обсудит на мировых площадках преступления Украины с аналогом BZ
Захарова: РФ поднимет тему преступлений Киева с аналогом BZ на мировых площадках
Москва, 27 февраля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Тема преступлений украинских спецслужб, применяющих аналог химического оружия BZ, будет поднята на площадках международных организаций. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 27 февраля в Telegram-канале.
Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Запорожской области теракта с использованием химического оружия — аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ.
«Тема преступлений с применением украинскими спецслужбами аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ станет сюжетом обсуждения на площадках международных организаций», — написала представитель МИД.
Дипломат сослалась на заключение лаборатории 27-го Научного центра Минобороны РФ, основанное на газовой и жидкостной хромато-масс-спектрометрии. Документ, фрагменты которого привела Захарова, подготовлен для Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В нём говорится об изъятии в городе Мелитополе образцов веществ, в том числе аналога токсичного химиката BZ, разработанного в США в качестве психохимического отравляющего вещества.
Как сообщало ИА Регнум, теракт с применением отравляющего вещества в Запорожской области, по данным российских силовиков, пытались совершить украинские спецслужбы. Задержаны трое граждан Украины. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте (205 УК РФ) и разработке оружия массового поражения (355 УК РФ).