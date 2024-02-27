Москва, 27 февраля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Воссоздание в России двух военных округов — Московского и Ленинградского — вместо единого Западного округа — это необходимый для страны шаг, который отражает усилившийся диспаритет между обычными вооружёнными силами России и стран НАТО. Общая линия Североатлантического блока на противостояние с Россией, как и вступление в него Финляндии и Швеции, привели к тому, что президент РФ Владимир Путин принял решение вернуть два военных округа, существовавших ранее — до 2010 года. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Илья Питалев / РИА Новости

По его словам, Западный военный округ заменён на два с целью более эффективного руководства войсками. Общая ситуация на западных рубежах России становится тревожнее. Это выражается в том числе в появлении новых членов НАТО — Финляндии и Швеции, напомнил он.

Такое развитие событий требует своевременной реакции: каждый из двух воссозданных в России военных округов будет управляться соответствующим штабом со своим аппаратом, включая систему запасных воздушных командных пунктов, для более адаптивного, гибкого управления войсками.

«Происходит корректировка в пользу более оптимальной структуры управления для сдерживания нашего главного вероятного противника — Североатлантического альянса», — отметил Коротченко.

Кроме того, ранее было принято решение увеличить численность российских Вооружённых сил, напомнил главред журнала «Национальная оборона».

«Соответственно, предстоит насыщение определённых районов новыми бригадами и дивизиями», — пояснил он.

России, по словам военного Коротченко, необходимо выстраивать гибкую политику безопасности, и появление упразднённых ранее военных округов — хороший пример такой политики. Необходимо и далее активно работать над усилением западных рубежей России, уверен он.

Эксперт отметил, что одним из наиболее эффективных шагов в этом направлении, который охладил бы пыл западных стратегов, говорящих сегодня всерьёз о войне против России, стало бы возвращение в войска ядерного оружия небольшого радиуса действия — тактического.

«НАТО превосходит нас по численности обычных войск и по некоторым возможностям, и нивелировать эту разницу военных потенциалов мы можем с опорой на тактическое ядерное оружие, — уверен Коротченко. — Оно должно вернуться со складов хранения непосредственно в войска как минимум в ракетные бригады с оперативно-тактическими ракетными комплексами и на часть кораблей Северного и Балтийского флота».

А в раздел ядерной доктрины России, по мнению эксперта, следует внести уточнения, регламентирующие применение тактических ядерных боеголовок в случае агрессии НАТО против России с использованием обычных вооруженных сил.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава государства подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов.

В состав Московского военного округа, помимо города Москвы, вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области.

В состав Ленинградского округа вошли Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург, а также Ненецкий автономный округ.

Кроме того, Северный флот Путин включил своим указом в состав Ленинградского военного округа. Ранее Северный флот имел статус отдельного военного округа. В него входили Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ и Республика Коми.