Москва, 26 февраля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин включил Северный флот в состав Ленинградского военного округа. Соответствующий указ главы государства опубликован 26 февраля на официальном портале правовой информации.

Лев Федосеев/ТАСС

«Установить следующее военно-административное деление Российской Федерации: Ленинградский военный округ — в административных границах Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, г. Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа», — говорится в документе.

Ранее Северный флот имел статус военного округа. В него входили Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ и Республика Коми.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 8 октября 2023 года Минобороны России предложило лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекратить распространение на него действия положения ‎о военном округе Вооружённых сил РФ ‎от 19 апреля 2017 года.

26 февраля Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов. Кроме того, этим же указом Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области включены в состав Южного военного округа (ЮВО).