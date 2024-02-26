Братислава, 26 февраля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Словакия не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом 26 февраля заявил журналистам премьер-министр страны Роберт Фицо после заседания правительства и Совета безопасности.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Словакия на основе двусторонних отношений не будет предлагать Украине возможность сотрудничества в форме отправки наших военных на Украину. Никакой словацкий военный не поедет на Украину», — сказал Фицо.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Фицо заявил, что руководители ряда стран ЕС и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе «двусторонних договорённостей» с киевским режимом.

Также Фицо отмечал, что руководители западных стран движутся к худшему из возможных решений в отношении конфликта на Украине. Он не уточнил, какое именно решение имеет в виду, но добавил, что сделает всё возможное для избежания участия словацких военнослужащих в конфликте на Украине.

24 февраля словацкий премьер-министр раскритиковал идею изолировать Россию и выступил против железного занавеса между РФ и Западом. Он подчеркнул, что попытки изолировать Россию не приведут к положительным результатам и не помогут урегулированию ситуации.