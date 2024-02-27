Москва, 27 февраля, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Расчёты комплексов противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Днепр» сбили три украинских самолёта на запорожском направлении с использованием зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в связке с ЗРК «Бук-М2». Об этом сообщил начальник расчёта С-300.

Александр Полегенько/ТАСС

«Работали здесь по самолётам, сбили мы три самолёта, по баллистическим целям — это снаряды HIMARS. Показывает себя комплекс в работе с «Бук» хорошо, цели были поражены», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что все сбитые самолёты были ракетоносителями. Их обнаруживал комплекс «Бук», а С-300 сбивал.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли два самолёта МиГ-29 в зоне проведения спецоперации. Он были сбиты в районах населённых пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой Народной Республики.