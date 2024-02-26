Будапешт, 27 февраля, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Венгерский парламент на первом заседании весенней сессии поддержал заявку Швеции на вступление в НАТО. К такому решению депутатов подтолкнул премьер Виктор Орбан пояснив, что это необходимо для безопасности страны. Трансляция велась на сайте правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

Стокгольм ратификации ждал от Будапешта почти два года.

В ходе заключительного голосования 188 парламентариев одобрили вступление Швеции в альянс, шестеро — проголосовали «против», четыре депутата не участвовали в голосовании.

По словам Орбана, депутаты не стремились ратифицировать заявку Швеции по той причине, что якобы власти страны распространяли «бессовестную ложь» о Венгрии.

Швеция — последняя из стран-союзников, кто ещё не вступил в НАТО, после ратификации она станет 32-м членом Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон надеется на скорое вступление в НАТО, тогда страна станет военным союзником Венгрии. Об этом он заявил 23 февраля на совместной пресс-конференции с Виктором Орбаном в Будапеште.

17 февраля Орбан объявил, что венгерский парламент ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в Североатлантический альянс в ходе весенней сессии, которая начнётся 26 февраля. Он заявил, что спор между странами близится к завершению, стороны сделали важные шаги навстречу.

Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг поприветствовал ратификацию венгерским парламентом протокола о приёме Швеции в альянс.