Будапешт, 26 февраля, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Парламент Венгрии 26 февраля на первом заседании весенней сессии избрал президентом страны председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока.

ТАСС / Marton Monus

«За» проголосовали 134 депутата из 199, против — пятеро. Шуйок вступит в должность 5 марта. Срок полномочий президента Венгрии — пять лет.

Шойок родился в 1956 году. Он работал юрисконсультом, занимался частной практикой, преподавал конституционное право. В 2014 году Шуйок был избран членом Конституционного суда Венгрии, а в 2016 году стал председателем этого суда.

Как передавало ИА Регнум, ранее 26 февраля парламент Венгрии принял отставку президента страны Каталин Новак. «За» проголосовали все присутствующие на заседании 196 депутатов.

Новак, занимавшая пост президента Венгрии с 2022 года, 10 февраля заявила, что уходит в отставку. В качестве причины она назвала скандал, вызванный помилованием ею преступника, осуждённого за соучастие в сокрытии обстоятельств дела о сексуальном насилии в детском доме.

Оппозиционная партия «Демократическая коалиция» позднее выступила с предложением изменить законодательство и провести прямые (всенародные) выборы следующего президента Венгрии, совместив голосование с выборами в Европарламент, которые состоятся в июне 2024 года.

Пока преждевременно говорить, поздравит ли Владимир Путин нового президента Венгрии, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Решение по этому вопросу будет приниматься уже после назначения нового главы венгерского государства, сказал Песков.